TRIONFO − Fiorentina-Inter Women 0-3 nella seconda partita valida per la Poule Scudetto di Serie A Femminile. Le ragazze di Guarino partono fortissimo e trovano il vantaggio in apertura di primo tempo: all’8′ è Serturini ad aprire le marcature andando in gol su assist di Magull dopo uno svarione della difesa delle padrone di casa. Il gol gasa le ragazze di Guarino che cominciano a spingere, pur creando pochi pericoli. Ne fa le spese la Fiorentina di De La Fuente, in difficoltà ed incapace di reagire. Almeno sino al finale di primo tempo dove una percussione personale di Janogy spaventa Durante. La prima frazione si chiude con le ragazze di Guarino in vantaggio per 0-1: nella ripresa bisognerà scendere in campo col medesimo atteggiamento per portare a casa una vittoria fondamentale. La ripresa è ancor di più di marca nerazzurra, con l’Inter che fa sua la partita nel giro di otto minuti dopo l’ora di gioco. Al 61′, la tedesca Magull va a concludere una fantastica in velocità della Beneamata. Mentre sette minuti più tardi, Bonfantini a porta spalancata butta dentro l’assist della neo-entrata Polli. Nel finale, girandola di cambi e punteggio definito sullo 0-3 al Viola Park.