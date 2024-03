Fiorentina-Inter Women 0-3, le pagelle: nessun flop, Csiszar top 7,5!

Fiorentina-Inter Women termina 0-3 e la squadra di Rita Guarino conquista tre punto importanti nei duelli di poule scudetto di Serie A Femminile. Nessun flop ma una brillante Csiszar! Di seguito le pagelle di Fiorentina-Inter Women.

DURANTE 6,5 – Viene chiamata in causa soprattutto nel primo tempo e risponde sempre presente, aiutata anche da un fase difensiva ben organizzata. Purtroppo il rientro da titolare, avvenuto nella scorsa sfida di Serie A, dura poco: Guarino è costretta a sostituirla per quello che sembra un problema muscolare.

Dal 72′ CETINJA 6 – Quando entra la Fiorentina ha già quasi deposto le armi, sotto per 3-0. Si oppone comunque bene nelle ultime due potenziali occasioni viola.

Fiorentina-Inter Women, pagelle: difesa

THOGERSEN 6,5 – Come sempre ordinata e veloce, fa sua la corsia destra e resiste nel duello con Longo.

BOWEN 6 – Boquete sa essere un’avversaria complicata, ma lei riesce a tenerla. Prestazione sufficiente.

FORDOS 7 – Fra le migliori del pacchetto difensivo, corre e combatte molto anticipando con astuzia le avversarie.

ROBUSTELLINI 6,5 – Contribuisce alla manovra difensiva delle compagne, evitando sempre il pericolo in maniera efficace.

Dall’82’ TOMTER S.V. –

Fiorentina-Inter Women, pagelle: centrocampo

MILINKOVIC 7 – Una delle migliori prove in nerazzurro finora. Ben inserita nelle trame di gioco nerazzurre, si spinge spesso nell’area di rigore, provando anche la conclusione personale. Ottima prova anche in difesa, riuscendo a contenere Longo e Severini.

CSISZAR 7,5 – Migliore in campo, perfetta in ogni fase di gioco: attenta in difesa e preziosa nelle chiusure, onnipresente a centrocampo e utile in fase di costruzione.

Dal 66′ SIMONETTI 6 – Entra bene in partita e aiuta le compagne a completare con ordine la sfida.

MAGULL 7 – I suoi gol sono ormai una certezza, come gli assist brillanti che mandano in porta le compagne. Altra partita di qualità ed esperienza per l’acquisto invernale, integratosi benissimo nell’ambiente nerazzurro.

Fiorentina-Inter Women, pagelle: attacco

BONFANTINI 7 – Il gol arriva quasi alla fine e serve solo a blindare la vittoria ma è un premio che merita dopo averci provato innumerevoli volte.

CAMBIAGHI 6+ – Avrebbe sicuramente potuto sfruttare di più alcune disattenzioni difensive delle viola. Arriva spesso sotto porta senza riuscire a concretizzare. Si dimostra comunque sempre in partita.

Dal 66′ POLLI 6,5 – Per l’Inter Women sembra ormai essere tutto in discesa ma lei ci mette del suo e si porta a casa un ottimo assist per il 3-0 di Bonfantini.

SERTURINI 7 – Non si fa scappare l’opportunità e indirizza il match a meno di dieci minuti dall’inizio della sfida. Resta impeccabile fino a quando Guarino non sceglie di sostituirla: dal suo piede arriva anche l’idea del 2-0.

Dall’82’ BUGEJA S.V. –

Fiorentina-Inter Women, pagelle: coach

GUARINO 7 – Finalmente un’Inter Woman cinica e non sprecona. I cambi non alterano l’equilibrio ma aiutano strategicamente a completare la missione. Dopo il difficoltoso pareggio ottenuto contro la Juventus arrivano tre punti semplici e meritati, che danno nuova energia alla squadra nerazzurra per questo finale di stagione.