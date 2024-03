De Grandis a Spalletti: «Con blocco Inter automatismi clamorosi!»

L’Inter è protagonista anche nella Nazionale italiana grazie ai suoi interpreti e al rendimento che finora hanno avuto in stagione. Secondo De Grandis, intervenuto a Sky Sport, Spalletti per giocare a tre in difesa ha bisogno di tutto il blocco nerazzurro: di seguito le sue dichiarazioni

BLOCCO – L’Inter di Simone Inzaghi torna utile anche al Commissario Tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti. Grazie al blocco azzurro/nerazzurro, secondo Stefano De Grandis, la Nazionale può giocare con automatismi clamorosi: «Puoi giocare con la difesa a tre ma dovresti utilizzare il blocco Inter che sarebbe un enorme vantaggio. Se ci fosse anche Acerbi sarebbero tutti dell’Inter, anche Bellanova che è stato due anni in nerazzurro. Puoi giocare in quel modo con automatismi clamorosi. La difesa a tre si può certamente fare ma farlo improvvisando con Di Lorenzo in un ruolo non suo, più Scalvini e Buongiorno che giocano a tre nei loro club ma in maniera diversa, non è sicuramente semplice». Ricordiamo che l’Italia sarà protagonista questa sera a New York in amichevole contro l’Ecuador.