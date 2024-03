Acerbi-Juan Jesus, decisione in arrivo! Due possibili scenari (più uno)

Acerbi e Juan Jesus, dopo aver esposto le proprie verità alla Procura Federale su quanto accaduto durante Inter-Napoli, sono in attesa della decisione del Giudice Sportivo. Il difensore interista rischia una squalifica di almeno 10 giornate se dovesse essere confermata la frase razzista rivolta al brasiliano. Ma non è scontato per svariati motivi, come rivela Sky Sport

DECISIONE A BREVE – Francesco Acerbi e Juan Jesus sono stati ascoltati qualche giorno fa dalla Procura Federale su quanto accaduto nel corso di Inter-Napoli. Né l’uno né l’altro ha cambiato versione: l’interista continua a sostenere di non aver rivolto frasi razziste mentre l’azzurro sostiene l’esatto contrario. In mezzo la decisione del Giudice Sportivo, che dovrebbe arrivare a inizio settimana, quindi già da domani (lunedì).

Acerbi-Juan Jesus, ecco perché la decisione del Giudice Sportivo non è né scontata né semplice: un altro scenario all’orizzonte

Qualora venisse provato il comportamento discriminatorio di Acerbi nei confronti di Juan Jesus, dunque la violazione dell’articolo 28, l’interista rischia una maxi squalifica di almeno 10 giornate. Le prove schiaccianti, ora come ora, non risultano esserci: nessun video o immagine chiarisce ciò che i due si dicono nello scontro di gioco, né tantomeno ci sono testimonianze utili. Nemmeno il referto dell’arbitro La Penna ha chiarito la situazione poiché non ha sentito nulla direttamente, tantomeno la comunicazione tra arbitro in campo e VAR.

Non è da escludere un altro scenario, ovvero una squalifica per comportamento gravemente antisportivo quantificabile in un minimo di due giornate di stop. In alternativa, il Giudice Sportivo potrebbe affidarsi alle sensazioni raccolte dalla Procura davanti ai due protagonisti della vicenda, sostanzialmente valutando se uno dei due è stato più credibile.