Sommer non ci sarà, Inzaghi si fida di Audero. E sul suo futuro un dubbio

Inzaghi – anche solo per scelte non attribuibili a lui – si affiderà a Audero per la partita in programma lunedì prossimo a San Siro conto l’Empoli. L’Inter che dovrà fare a meno di Sommer, vede l’ex Sampdoria pronto a scendere in campo.

PRESENTE – Con una difesa da sistemare in vista della partita di Pasquetta contro l’Empoli, Simone Inzaghi deve dire addio anche a Yann Sommer che è tornato a Milano dopo l’infortunio con la sua Nazionale. Il tecnico nerazzurro darà le redini della porta a Emil Audero, che fino a oggi non si è riuscito a ritagliare un suo spazio personale come si preventivava in estate. Anche per colpa di un super Sommer, che ha portato all’Inter una sfilza di clean sheet. Con l’infortunio dello svizzero, il portiere ex Sampdoria ha la sua vera occasione di mostrare le sue qualità a tecnico e società per provare a strappare un riscatto che a oggi sembra molto più che complicato.

FUTURO – Dopo la partita giocata a buon livelli contro il Lecce, adesso Audero può portare a casa una striscia di presenze e permettere allo svizzero di rientrare in condizioni in vista del rush finale a metà aprile. Audero, arrivato in prestito a Milano, ha il cartellino di proprietà della Sampdoria che guarderà con attenzione queste settimane in casa Inter. Con un riscatto fissato tra i sei e i sette milioni, a oggi sembra impensabile che l’Inter accetti queste condizioni. Anche perché, il diritto diventerebbe obbligo solo in cui Audero portasse a casa il 40% delle presenze. Numeri altissimi da chiudere se si pensa che tra poco più di due mesi la Serie A decreterà il proprio vincitore.