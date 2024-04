Inter, vigilia al Milan da brividi: adesso i tifosi aspettano la risposta!

Ieri i tifosi dell’Inter hanno dimostrato, per l’ennesima volta, il viscerale amore per l’Inter. Oggi, nel derby contro il Milan, la squadra di Simone Inzaghi può ripagare con una gigantesca torta condita da più di una ciliegina!

PASSIONE – Il tifo si nutre di passione e, anche senza ricevere nulla in cambio, offre calore e supporto alla propria squadra. Il pubblico dell’Inter questo lo ha dimostrato in più occasioni, l’ultima lo scorso anno. Quando la squadra di Simone Inzaghi si è trovata ad un passo dal sogno Champions League e, pur uscendo in lacrime dalla finale di Ryad contro il Manchester City, ha ricevuto l’estremo sostegno da tutta la tifoseria. Proprio quella totale vicinanza nerazzurra ha permesso agli interisti di restare compatti e, anzi, di consolidare ancora di più lo spogliatoio, tanto di affrontare in maniera egregia la cavalcata in campionato nella stagione attuale.

Inter, adesso tocca a te: perché i tifosi lo meritano!

REGALO – Adesso, però, per l’Inter è arrivato il momento di ripagare i tifosi, che ieri hanno emblematicamente e concretamente dimostrato tutta la propria devozione agli uomini di Simone Inzaghi. Alla vigilia del derby contro il Milan, che potrebbe finalmente condurre i nerazzurri alla seconda stella, i tifosi interisti hanno letteralmente invaso Appiano Gentile. L’appello della Curva Nord dei giorni precedenti, infatti, è stato accolto calorosamente da migliaia di partecipanti che con bandiere, maglie e tanto entusiasmo hanno colorato la Pinetina di nerazzurro.

CILIEGINE – Nonostante i tifosi interisti siano semplicemente mossi dall’amore per i colori nerazzurri, l’Inter questa sera ha la chance di regalare loro una delle gioie più ricercate e attese negli ultimi anni, con l’aggiunta di un bonus davvero soddisfacente. Lo scudetto, quello che pesa tanto da portare una seconda stella, arriverebbe proprio contro i cugini del Milan e, per di più, a San Siro ma in casa rossonera. Milan-Inter delle ore 20.45 di questa sera offre una gigantesca torta, con più di una ciliegina, che i tifosi nerazzurri meriterebbero davvero di mangiare.