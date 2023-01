Roma, Mourinho ringrazia Dybala: gol e quarti di Coppa Italia! 1-0 al Genoa

La Roma di Mourinho ha affrontato agli ottavi di finale di Coppa Italia il Genoa di Gilardino. I giallorossi sbloccano il risultato solo nel secondo tempo e solo dopo l’ingresso di Dybala in campo. È proprio l’argentino a portare la squadra capitolina ai quarti

