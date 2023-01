Mkhitaryan, con il Monza errore inusuale: lezione in vista di Inter-Verona

Mkhitaryan dopo i 120 minuti disputati contro il Parma e prima ancora la sfida con il Monza in campionato, sarà presente dal 1′ anche sabato a San Siro contro il Verona. Finora il centrocampista armeno ha sempre convinto, ma c’è una leggerezza da farsi perdonare

LEGGEREZZA – Henrikh Mkhitaryan sta facendo gli straordinari per via dei tanti infortunati in casa Inter. In vista del Verona, infatti, l’unico che potrebbe farcela (ma solo per la panchina) è Hakan Calhanoglu mentre rimangono in dubbio Nicolò Barella e Marcelo Brozovic (vedi ultime). L’armeno sarà dunque presente dal 1′ proprio come a Monza e contro il Parma in Coppa Italia. Nell’ultima sfida di campionato sul campo dei brianzoli, Mkhitaryan si è reso protagonista di una leggerezza non da lui che ha dato il là alla ripartenza dei biancorossi e dunque alla rete del 2-2 al 93′.

Mkhitaryan, contro il Verona attenzione massima: l’errore contro il Monza insegna che niente è scontato

L’ex Roma finora non ha mai deluso, rivelandosi molto più prezioso di quanto inizialmente si potesse pensare. Un errore, seppur grave, si può perdonare. Non è il caso di fare processi o mettere in croce un giocatore che dà sempre il suo contributo. Certo è che lo stesso Mkhitaryan sa di dover prestare molta più attenzione contro il Verona a San Siro, lì dove l’Inter ha un rendimento incredibile. Un altro pareggio o peggio una sconfitta segnerebbe la fine dei sogni scudetto.