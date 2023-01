Inter-Verona, Dumfries verso l’esclusione? In difesa un ritorno dal 1′ – Sky

Inter-Verona si giocherà sabato alle 20.45 a San Siro, match valevole per il diciottesimo turno di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi, alle prese con assenze pesanti (vedi articolo), vogliono confermare l’ottimo rendimento avuto finora in casa. Il tecnico nerazzurro sulla corsia destra boccia Dumfries. Le probabili scelte secondo Sky Sport

BOCCIATURA – Inter-Verona è una sfida importante per i nerazzurri, reduci da una qualificazione ai quarti di Coppa Italia decisamente sofferta con il Parma. Simone Inzaghi a centrocampo potrebbe recuperare Hakan Calhanoglu che in ogni caso andrà in panchina. In dubbio anche Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. A centrocampo dunque il tecnico potrebbe confermare il trio visto contro il Parma mentre sulla corsia destra la bocciatura è per Denzel Dumfries.

Inter-Verona, Darmian dal 1′: in attacco ancora Dzeko e Lautaro Martinez

La prestazione incolore e insufficiente in Coppa Italia costa caro a Dumfries che si avvia verso una bocciatura con il Verona: Matteo Darmian al momento è in vantaggio sull’olandese. Sulla corsia sinistra invece agirà come sempre Federico Dimarco. In attacco toccherà ancora a Edin Dzeko e Lautaro Martinez. In difesa torna dal 1′ Francesco Acerbi.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez