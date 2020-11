Rimedio: “Sanchez? Chissà che Conte non ci sorprenda! Possibilità Inter”

Condividi questo articolo

Alberto Rimedio

In Real Madrid-Inter Perisic dovrebbe essere preferito a Sanchez come spalla di Lautaro Martinez in attacco. Così ha fatto intendere Conte, nelle interviste della vigilia di questa sera: secondo il giornalista Alberto Rimedio, ospite di “Calcio Totale” su Rai Sport +, non è però escluso che alla fine sia il cileno a spuntarla.

TITOLARI IN DISCUSSIONE? – Real Madrid-Inter è un dentro o fuori per entrambe le squadre, visto che chi perde rischia di rimanere molto indietro in classifica. Alberto Rimedio analizza il discorso qualificazione per il Gruppo B di Champions League: «Io in realtà pensavo peggio, considerato il pareggio iniziale nella partita che doveva essere quella un po’ più abbordabile per l’Inter, quella col Borussia Monchengladbach. Invece il fatto che il Real Madrid stenti così tanto dà una possibilità all’Inter. L’assenza di Romelu Lukaku pesa: è un giocatore fondamentale, perde tanto del suo potenziale. Però io ricordo l’anno scorso la partita di Barcellona: non c’era Lukaku, giocò una delle sue migliori partite con Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Credo che partirà dalla panchina Sanchez, ma chissà che Antonio Conte non ci sorprenda: lui ha dei precedenti con la maglia del Barcellona, vivrà un suo personalissimo Clasico contro il Real Madrid».