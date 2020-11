Righetti: “Conte non usa più le fasce. Real Madrid sorpresa in negativo, Inter…”

Condividi questo articolo

Ubaldo Righetti

Real Madrid-Inter sarà una sfida tra formazioni ancora a zero vittorie in questa Champions League. Ubaldo Righetti, ex difensore, nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport + ha parlato di come la squadra di Conte potrà presentarsi a Valdebebas, anche senza Lukaku.

ASSENZA CHE PESA – Ubaldo Righetti vede un’Inter rimaneggiata: «Romelu Lukaku è fondamentale, Antonio Conte gioca molto su di lui sulla forza fisica e l’appoggio. Riesce a essere forte dentro l’area, anche sulle soluzioni individuali. Una volta giocava molto sulle fasce, oggi non più: Conte non usa molto i quinti e predilige un gioco centrale. Il Real Madrid è la sorpresa in negativo di questo girone, però conosciamo bene la sua storia: riesce a trovare delle risorse incredibili e sa tirarle fuori».