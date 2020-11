Collovati: “Il Real Madrid non può assolutamente pareggiare. Per l’Inter…”

Fulvio Collovati

Real Madrid-Inter è un dentro o fuori per il Gruppo B di Champions League. Fulvio Collovati, ospite di “Calcio Totale” su Rai Sport +, ha parlato del valore della partita che si giocherà alle ore 21 a Valdebebas.

CHI PERDE È FUORI, O QUASI – Fulvio Collovati presenta la partita iniziando dal grande assente: «È molto Romelu Lukaku l’Inter. Quando perde Lukaku perde secondo me molto, perché perde forza fisica, fisicità e pressione, perché fa salire la squadra. Deve assolutamente recuperarlo, perché l’Inter dimostra molta fragilità senza di lui. Innanzitutto auguriamoci che domani l’Inter non perda. Detto questo, anche in caso di sconfitta, non tutto è perduto perché comunque rimarrebbero tre partite: potrebbe vincerle tutte e tre, tutto è possibile. Certo, è una partita difficile perché incontra una squadra che deve vincere. Non può assolutamente pareggiare, perché altrimenti sarebbe il Real Madrid a rischiare di essere eliminato».