Recoba: «L’Inter mi piace per come gioca! Derby? Sorpreso da una cosa»

Alvaro Recoba, ex storico attaccante dell’Inter, si è espresso sulla squadra di Inzaghi e sul Derby. L’uruguagio, che ha parlato sul canale YouTube di Gianluca Rossi, soddisfatto del gioco della squadra ma il Napoli è incredibile

ALTRO STILE − Recoba individua una particolarità nel calcio moderno: «Seguo l’Inter, ho visto il Derby. Mi sorprende tanto come le squadre abbiano cambiato stile di gioco. Mai visto un Derby con tante uscite da dietro, 50 tocchi. Ai miei tempi non era così. Ciò è dovuto anche al campo da gioco, tutte le squadre hanno migliorato questo aspetto. Tutti adesso vogliono giocare. Ricordo un Atalanta-Inter di Coppa Italia con Sinisa che giocò con le scarpe di calcetto perché il campo era ghiacciato».

OTTIMO GIOCO − Recoba sull’Inter di Inzaghi: «Se non ci fosse stato il Napoli come quello di quest’anno eri lì a lottare. Non ce ne per nessuno quest’anno, qualsiasi squadra fa fatica. Non lasciano un punto, le altre sì. L’Inter mi piace per come gioca, non ha avuto la continuità del Napoli».