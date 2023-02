Longhi: «Kvaratskhelia, anche l’Inter era su di lui. Scartato per un motivo»

Perlando di mercato (vedi articolo), Bruno Longhi sulle frequenze di Radio Sportiva ha svelato un retroscena legato all’Inter e a Kvaratskhelia, seguito ma non ingaggiato per un motivo ben preciso.

EX OBIETTIVO – Una delle rivelazioni del campionato è sicuramente Kvaratskhelia. L’ala georgiana, con il Napoli, sta mostrando infatti grandi cose al suo primo anno in Serie A. Secondo il gironalista Bruno Longhi, anche i nerazzurri lo avevano cercato. Per poi non ingaggiarlo. Queste le sue parole: «Kvaratskhelia è stato seguito anche dall’Inter, ma non giudicato adatto al 3-5-2. Sono scelte che vengono fatte anche in base alle esigenze di organico in quel momento».