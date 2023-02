Longhi: «Inter tenuta in vita dai prestiti di Zhang. Skriniar, un’aspettattiva»

Nel suo intervento sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista Bruno Longhi ha analizzato le strategie di mercato dell’Inter non solo legate alla situazione Milan Skriniar, ma anche agli equilibri con i problemi finanziari della società

DIFFICOLTÀ FINANZIARIE – Bruno Longhi ha aperto così la sua analisi sulle strategie di mercato in casa nerazzurra: «L’Inter è una società in chiara difficoltà che viene tenuta in vita dai soldi che Zhang si fa prestare. Il lavoro di Marotta e Ausilio è come camminare sulle uova. Ci sono un sacco di difficoltà. Bisogna cercare di portare a casa occasioni a parametro zero, come successo con Dzeko e Mkhitaryan».

ASPETTATIVA – Bruno Longhi ha poi fatto una disamina sulla situazione Skriniar: «Per quanto riguarda Skriniar non dimentichiamo che l’Inter avrebbe potuto venderlo in estate, ma il presidente aveva deciso di non venderlo. Poi è successo che sono arrivate le offerte importanti del PSG al giocatore. Ci si aspettava che lo slovacco firmasse per permettere poi di venderlo e fare una plusvalenza, ma a quel punto avrebbe perso il bonus alla firma».