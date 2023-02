Sabato: «Inter, riconfermerei Lukaku! Brozovic al momento è una riserva»

Antonio Sabato, ospite di Radio Sportiva, ha parlato della situazione relativa a Romelu Lukaku. L’ex nerazzurro ha poi detto la sua sul dualismo a centrocampo tra Calhanoglu e Brozovic (QUI le ultime in vista di Sampdoria-Inter)

STRUTTURA – Antonio Sabato ha espresso una sua opinione sulla situazione di Romelu Lukaku: «Quando un giocatore ha una struttura simile difficilmente raggiunge la condizione fisica ottimale. Poi ha avuto diversi problemi fisici e non è uno che pesa settantacinque chili. Quindi prima che si metta in moto ci vuole un po’ di tempo. Ultimamente però dalle sue prestazioni si sono visti segnali di risveglio. Secondo me va confermato anche il prossimo anno perché se sta bene può fare la differenza. Purtroppo lui ha sbagliato an andare in Inghilterra. Se fosse rimasto qui da noi forse non sarebbe in questa situazione».

NUOVO RUOLO – L’ex centrocampista dell’Inter ha poi parlato del dualismo Hakan Calhanoglu/Marcelo Brozovic per il centrocampo nerazzurro. Le sue parole: «Questa è una situazione con dei risvolti che possono essere sia positivi che negativi. Positiva perché hai un maggior numero di calciatori a disposizione. Negativa perché devi fare una scelta. Al momento Calhanoglu sta facendo benissimo. Quando la squadra fa risultato e gioca con tre centrocampisti diventa un problema per chi deve entrare. Quando i risultati sono dalla parte dell’allenatore difficilmente si cambia. Al momento io credo che giocheranno questi tre. Poi se succede qualcosa Brozovic potrà rientrare».