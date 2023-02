Brambati: «Inter, impossibile non criticare! Inzaghi sta bene con coppette»

L’Inter vive un ottimo momento di forma che l’ha portata al secondo posto in campionato, seppur a -13 dal Napoli, alla vittoria della Supercoppa italiana e alle semifinali di Coppa Italia. Massimo Brambati, intervenuto su TMW Radio, ritiene impossibile non criticare la squadra di Inzaghi

CRITICHE GIUSTE – L’Inter di Simone Inzaghi ha riportato in bacheca la Supercoppa italiana ma in campionato è distante 13 punti dalla capolista Napoli. Massimo Brambati spiega perché è impossibile non criticare i nerazzurri: «Come si fa a non criticare una squadra costruita per due anni di fila per vincere, che arriva da un campionato vinto e ne perde uno malamente. Io non so se lo ha perso anche quest’anno perché la certezza sul Napoli non ce l’ho ma una squadra così sta a 13 punti dalla capolista. Non la devo criticare? L’Inter è una di quelle società che mandano via gli allenatori che vincono Supercoppa e Coppa Italia, come ha fatto la Juventus. L’Inter deve ambire allo scudetto, poi se va bene a lui vincere quelle coppette a me non interessa. Coppette non è un termine che ho coniato io ma altri addetti ai lavori. L’anno scorso abbiamo elogiato Inzaghi per il gioco favoloso, poi alla fine il gioco non ti porta a vincere i campionati, a volte ti porta a perderlo e fartelo soffiare sotto il naso».

PREMI – Brambati prosegue parlando di premi e Champions League: «Con i contratti che fai ai giocatori che militano in quelle squadre, ti danno 500mila euro per il campionato e 50mila per la Coppa Italia. Perché? Il motivo è questo. Danno dieci volte meno se vinci la Coppa Italia, ci sarà un motivo? Addirittura penso che la Supercoppa sia fuori dai premi che vengono stabiliti. Questo spiega quanto può essere importante la vittoria del campionato nazionale. Poi c’è naturalmente la Champions League, ma questi sono i trofei più ambiti. Dicendo questo porto l’Inter nell’élite delle squadre importanti. Non si può accontentare di certe coppe ma deve cercare di vincere lo scudetto. Se può puntare alla Champions League? Se è quella del campionato, può passare con il Porto poi però deve migliorare. Neanche tanto a livello di gioco ma dal punto di vista mentale. Il Napoli ha nelle corde il gioco che può portarla fino in fondo».