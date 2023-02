Sampdoria-Inter, Inzaghi non cambia molto: due possibili novità dal 1′ – Sky

Sampdoria-Inter è il Monday Night della ventiduesima giornata di Serie A in programma al Ferraris lunedì alle ore 20.45 (vedi articolo). Secondo le ultimissime di Sky Sport, Inzaghi sembra orientato a cambiare pochissimo con due possibili novità dal 1′

NOVITÀ – Sampdoria-Inter è la partita in programma lunedì alle 20.45 che chiuderà la ventiduesima giornata di Serie A. Romelu Lukaku potrebbe essere una delle novità di formazione. Simone Inzaghi non cambierà tantissimo ma è possibile qualche novità anche in mezzo con Marcelo Brozovic che ha una chance dal 1′ magari concedendo un turno di riposo a Henrikh Mkhitaryan.