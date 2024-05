Lautaro Martinez chiama, Marotta risponde. In ballo il rinnovo – TS

Lautaro Martinez vuole restare all’Inter: ma c’è una richiesta diretta. Beppe Marotta – scrive Tuttosport – è al lavoro per delineare il tutto.

FUTURO – Botta e risposta, amichevole, tra Lautaro Martinez e Beppe Marotta durante la cerimonia del Premio Gentleman. L’attaccante argentino, incalzato sul rinnovo si è espresso puntando il dito verso l’Inter e con la voglia di continuare a Milano. Poco dopo ha replicato l’amministratore delegato che ha fatto capire come i buoni propositi ci siano, e che si spera si possa raggiungere un accordo. Ad oggi però – spiega Tuttosport – Lautaro Martinez non si schioda dalla richiesta di dieci milioni di euro l’anno con il club di Viale della Liberazione che spera di chiudere con una proposta sui nove milioni di euro più bonus.

Inter, tanti premi non solo per Lautaro Martinez. Sorrisi meritati

PREMI – Non solo Lautaro Martinez tra i premiati al Premio Gentleman, ma anche Marcus Thuram, uno dei trascinatori di questa Inter. Il francese da sopra il palco ringrazia per l’anno passato insieme e scherza sul regalo ricevuto da Steven Zhang. Stesso discorso anche per Davide Frattesi, rivelazione di questa Inter. L’ex centrocampista del Sassuolo ha parlato della sintonia che si è venuta a creare in un gruppo capace di dominare in lungo e in largo questa Serie A.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna