Inter-Lazio, dubbio per Inzaghi. Una poltrona per due – TS

L’Inter si giocherà l’ultima gara dell’anno in casa contro la Lazio. Preparativi per la festa che continuano lisci. Per Simone Inzaghi però c’è un grande dubbio di formazione, scrive Tuttosport.

FINALE – A pochi giorni dall’ultimo match casalingo, Simone Inzaghi si prepara a far scendere in campo la miglior formazione possibile, scrive Tuttosport. Lo scudetto è stato vinto con largo anticipo a fine aprile. Nella partita di domenica pomeriggio contro la Lazio, l’Inter alzerà in cielo lo scudetto e quindi non vorrà fare brutte figure. San Siro sarà gremito, così come l’intera Milano sarà colorata di nerazzurro con tutti quei tifosi che non sono riusciti ad entrare a San Siro.

Inter-Lazio, dubbio e ballottaggio. Chi la spunterà?

BALLOTTAGGIO – Il tecnico nerazzurro, nell’ultima gara a San Siro, potrà contare sull’intera rosa a disposizione. Inzaghi dunque, si affiderà ancora una volta al suo zoccolo duro con il capitano Lautaro Martinez che sarà imprescindibile. C’è un unico neo: sugli esterni ci sarà un ballottaggio – scrive Tuttosport – per quanto riguarda una maglia da titolare. Un posto per due se lo giocheranno Matteo Darmian e Denzel Dumfries. L’olandese inoltre, ha pagato anche una multa dopo lo striscione contro Theo Hernandez durante i festeggiamenti dello scudetto.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna