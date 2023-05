Ravezzani: «Inter mai stata malata! Sempre avute tante palle-gol»

L’Inter ieri ha vinto contro il Verona per 0-6, riuscendo a trovare la terza vittoria di fila in campionato. Ravezzani analizza il momento dei nerazzurri

MAI MALATA − In collegamento su Tmw radio, Fabio Ravezzani si esprime sull’Inter: «Ho sempre sostenuto anche quando perdeva di vedere le occasioni. Ha sempre avuto come minimo 20 conclusioni a rete. Se hai gli attaccanti che per vari motivi non la buttano mai dentro è difficile vincere. Le occasioni da gol col Verona sono le stesse viste con tante altre. L’Inter non è mai stata malata, è una squadra matura per le classiche più che per corsa a tappe».