Brozovic torna ‘sacerdote’, con Calhanoglu un’arma in più per l’Inter

Marcelo Brozovic, dopo un periodo di appannamento dovuto anche agli infortuni che ne hanno compromesso la stagione, torna ai suoi migliori livelli. Specialmente nelle ultime due gare contro Lazio e Verona, nelle quali ha straconvinto. L’Inter, con lui e Calhanoglu, ha ora un’arma in più.

RITORNO – Marcelo Brozovic in questa stagione non aveva finora di certo brillato. Tanto da entrare nel mirino delle critiche e delle voci di mercato, che lo volevano già lontano da Milano. Il centrocampista croato, però, è tornato ‘sacerdote’, mostrando le sue qualità e predicando il verbo del calcio in mezzo al campo per l’Inter. Lo certificano le prestazioni contro Lazio e Verona, nelle quali si è finalmente rivistro il Brozovic che era diventato nettamente indispensabile per lo scacchiere di Simone Inzaghi (e Antonio Conte) nelle scorse stagioni.

ARMA IN PIÙ – Finora si era sempre trattato di Marcelo Brozovic O Hakan Calhanoglu. Beh, adesso si può finalmente iniziare a parlare di Marcelo Brozovic E Hakan Calhanoglu. I due, come visto a Verona, possono essere complementari e regalare sprazzi di classe e imprevedibilità al centrocampo nerazzurro. Che al loro fianco può vantare l’esperienza e la duttilità di Henrikh Mkhitaryan o il dinamismo e la verve di Nicolò Barella. Una vera e propria arma in più per l’Inter e per Simone Inzaghi, che può contare su un doppio regista interscambiabile. E dar vita a delle combinazioni letali come quella dello 0-2 della sfida al Verona: assist di Brozovic, siluro di Calhanoglu.