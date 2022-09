Ranadivé, interesse ad acquisire l’Inter! Un ostacolo da superare – TS

Vivek Ranadivé, patron dei Sacramento Kings, è interessato ad acquisire l’Inter. Secondo Tuttosport però esiste un ostacolo alla buona riuscita della trattativa

OSTACOLO – Vivek Ranadivé è interessato ad acquisire le quote di maggioranza dell’Inter. Il proprietario dei Sacramento Kings, franchigia NBA, attraverso dei suoi uomini di fiducia ha cominciato a studiare le carte ed i dossier riguardanti la società nerazzurra. Ed è emerso, secondo Tuttosport, il primo ostacolo alla buona riuscita della trattativa: la valutazione che la famiglia Zhang fa dell’Inter è ritenuta eccessiva. Servirà avere pazienza: Suning, come dimostrano le trattative, poi naufragate, con BC Partners e PIF non ha fretta di vendere.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino