Alvini: «Radu bravo e sensibile! Giudizi affrettati dopo la scorsa stagione»

Massimiliano Alvini difende Ionut Radu, portiere di proprietà dell’Inter in prestito alla Cremonese. Il tecnico ha ribadito la sua importanza e il suo valore, sottolineando la sua prestazione contro l’Atalanta. Di seguito il suo intervento sulle frequenze di Radio Anch’io Sport.

GIUDIZI AFFRETTATI – Massimiliano Alvini sottolinea l’importanza e la bravura di Ionut Radu, che alla Cremonese sembrerebbe aver ritrovato fiducia: «Non gliel’ho data solo io la fiducia, gliel’ha data tutta la Cremonese. Vorrei far notare il comunicato che la società ha fatto sul ragazzo dopo l’errore della prima giornata. Merita fiducia, a livello caratteriale e a livello tecnico è molto bravo. Migliore in campo contro l’Atalanta? È stato etichettato molto velocemente per un errore commesso la scorsa stagione, errore che può capitare. È un ragazzo sensibile, abbiamo lavorato tantissimo per aiutarlo. Abbiamo fiducia in lui e in questo momento sta facendo buone prestazioni. Vogliamo che continui a migliorarsi su questa strada».