Dida: «Maignan? Il derby con l’Inter ha dimostrato suo valore! Scudetto…»

Nelson Dida, ex portiere del Milan, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport ha parlato di Maignan. In particolare, l’ex rossonero, si è soffermato sulla prestazione del francese nel derby

VALORE – Queste le parole di Dida: «Maignan? Il derby ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Ma anche l’anno scorso le sue parate hanno contribuito alla vittoria dello scudetto del Milan. Sono contento per lui perché dimostra tanta voglia di vincere. Anche in questo non è un portiere come tutti gli altri».

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello