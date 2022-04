Radu abbattuto. Reazione di Handanovic criticata e non accettata – CdS

L’Inter ha gettato via contro il Bologna la possibilità di balzare al primo posto in classifica. La sconfitta è arrivata anche complice l’infortunio clamoroso di Andrei Radu. Il suo errore è costato caro anche se il suo futuro ormai è scritto.

ERRORE – L’Inter ha pagato a caro prezzo l’errore di Radu all’81’ del match contro il Bologna. In quel passaggio sbagliato c’è una buona fetta di scudetto andata ma i nerazzurri, in coro, hanno ricordato come tutto ancora sia da scrivere e decidere (vedi articolo). Certo, ora il portiere romeno è tutt’altro che sereno. Il Corriere dello Sport, precisa questa mattina come Radu, anche ieri ad Appiano Gentile, fosse triste e abbattuto. La novità, rispetto al match del Dall’Ara, è la ‘considerazione’ di Samir Handanovic. Il portiere nerazzurro, out per un problema contro i rossoblù, è uscito dal campo non degnando di uno sguardo il collega, triste e consolato dai compagni. Un gesto che non è passato di certo inosservato con le critiche sui social che sono piovute a dirotto. Ieri però, secondo il CdS, qualche parola Handanovic l’ha detta a Radu. Ciò che è certo è che il portiere romeno, a fine stagione, lascerà l’Inter. E sapere di giocare nonostante si sappia già che il prossimo anno ci sarà un nuovo portiere non aiuta secondo il quotidiano.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti