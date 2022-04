Inzaghi, volontà dell’Inter chiara. Marotta: «Ampi margini di crescita» – CdS

L’Inter ha perso una grande occasione contro il Bologna, è vero, ma ancora ci sono 4 partite da giocare e quindi nulla è deciso. I nerazzurri domenica sono di scena a Udine contro i friulani con Simone Inzaghi che, vada come vada, rimarrà saldamente al comando del vascello.

VASCELLO – La nave ha bisogno di un capitano e quel capitano, anche per il futuro, si chiama Simone Inzaghi. Il tecnico ex Lazio arrivato nell’estate scorsa al posto di Antonio Conte ha già conquistato un trofeo vincendo la Supercoppa Italiana contro la Juventus e ora, a 5 partite dal termine della stagione, ha la possibilità di alzare Scudetto e Coppa Italia. Certo, i due cammini sono diversi, ma l’Inter e la dirigenza sono ampiamente soddisfatti dell’operato di Inzaghi. Secondo il Corriere dello Sport e come ribadito anche dall’ad dei nerazzurri, Beppe Marotta, il futuro di Inzaghi è scritto e sarà ancora con l’Inter. «Inzaghi resterà comunque vada. Siamo molto contenti di lui e ha margini di crescita importanti. Quando avrà l’età di Ancelotti, Conte e Allegri, sarà uno dei migliori in circolazione».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti