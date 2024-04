Abodi: «Scudetto Inter, vittoria meritata. Adesso il tema è questo»

Andrea Abodi, Ministro per lo sport, ha parlato anche della vittoria del 20º scudetto dell’Inter. Le sue dichiarazioni.

VITTORIA – Queste le parole di Andrea Abodi, Ministro per lo sport, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24 sulla vittoria del campionato di Serie A da parte dell’Inter. «Intanto complimenti, una vittoria meritata. Quindi una vittoria convincente. La costanza, la continuità, la compattezza, l’equilibrio all’interno della squadra, una guida serena, anche se determinata. Quindi anche uno stile in qualche maniera che poi si manifesta nei comportamenti in campo quasi sempre. C’è stata qualche cosa che magari non è andato, però per il resto, come ho detto, meritato. Adesso il tema è rinnovare questa capacità perché il campionato sta finendo, ma già si pensa al prossimo. Quindi il calcio dà questo, nuovi stimoli sistematicamente. Che celebrino la vittoria adesso gli amici interisti, gli sportivi interisti sapendo che la stagione non è ancora finita. Io faccio il tifo per le tre squadre italiane che sono nelle coppe europee in semifinale. Quindi complimenti alla Roma, alla Fiorentina e all’Atalanta per gli obiettivi che dovranno raggiungere. Grande merito al calcio italiano che comunque mantiene la prima posizione e quindi conquista la quinta squadra in Champions, magari anche la sesta, e quindi sono i segnali di una capacità di vincere anche in un sistema che ha i suoi disagi, ha i suoi problemi da risolvere, da affrontare. Mi auguro con progettualità, con senso della collaborazione anche all’interno delle istituzioni calcistiche sperando che il Governo non debba intervenire perché ci sono temi sui quali dobbiamo certamente dire qualcosa, ma noi rispettosamente aspettiamo l’autodeterminazione del sistema sportivo e calcistico in particolare, ma il tempo si sta consumando velocemente».