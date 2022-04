Inter, il programma in vista di Udine tra allenamenti e partenza – CdS

L’Inter non è riuscita a balzare in vetta alla classifica di Serie A raccogliendo una sconfitta pesante al Dall’Ara contro il Bologna. Nulla è perduto però, ci sono ancora 4 partite per ribaltare tutto. I nerazzurri domenica sono di scena a Udine contro l’Udinese, ecco il programma.

PROGRAMMA – L’Inter dopo la trasferta dolorosa e amara di Bologna ha fatto rientro a Milano dove si sta allenando in vista dell’impegno contro l’Udinese di domenica. I nerazzurri lasceranno il capoluogo lombardo domani pomeriggio, secondo il Corriere dello Sport, con la squadra che questa mattina e domani si allenerà agli ordini di Simone Inzaghi. Il tecnico deve scegliere la miglior formazione e sopperire a qualche assenza contro i friulani. Perdere significherebbe dire addio allo scudetto e Inzaghi questo lo sa: dovrà essere bravo a togliere pressione ai suoi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti