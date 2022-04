Bastoni recupera per Udine? La tabella di marcia del difensore – CdS

L’Inter deve dimenticare al più presto la sconfitta di Bologna contro i rossoblù e deve farlo partendo dall’Udinese domenica alle 18. Contro i friulani però ci sarà Alessandro Bastoni? Ecco la tabella di marcia per il 95 nerazzurro.

TABELLA – L’Inter deve assolutamente vincere tutte le partita da qua alla fine per mettere pressione al Milan di Pioli. Il passo falso di Bologna potrebbe costare carissimo e ora i nerazzurri devono essere abili a resettare al più presto la testa. Contro i friulani però ci sarà Alessandro Bastoni? Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, con ogni probabilità no. Il problema accusato al soleo della gamba sinistra lo terrà fuori (vedi articolo) con Inzaghi che ha già in mente la soluzione in difesa. La volontà è anche quella di non rischiarlo visto che l’11 maggio, ovvero tra pochi giorni, si giocherà una finale di Coppa Italia contro la Juventus. E Inzaghi lo vuole avere a disposizione.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti