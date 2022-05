Quagliarella sa come far male all’Inter (a San Siro), e ora con un motivo in più

L’Inter per l’ultima di campionato contro la Sampdoria dovrà stare attento particolarmente a Fabio Quagliarella, che in passato ha già fatto male ai nerazzurri.

A SAN SIRO – Quagliarella sa come fare male all’Inter, in particolare a San Siro: sono cinque i gol segnati ai nerazzurri in carriera e in Serie A, di cui quattro a Milano. E in due circostanze diverse sono valse i tre punti per la sua squadra, la prima volta con la maglia della Juventus nel 2013. A 39 anni vuole ancora lasciare il segno, soprattutto per mandare un chiaro messaggio alla società, con la volontà di continuare a giocare e con i blucerchiati.