L’Udinese ferma il Bologna, ma il pareggio serve a poco

La sfida tra Bologna e Udinese termina sul punteggio di 1-1, con la squadra allenata da Thiago Motta che non raggiunge il terzo posto. Serve a poco, invece, il pareggio dei bianconeri di Fabio Cannavaro.

IN PAREGGIO – La gara tra Bologna e Udinese non è andata oltre l’1-1, con la squadra di Thiago Motta che non è riuscita ad agguantare il terzo posto in classifica fallendo l’aggancio alla Juventus. Allo stadio Dall’Ara, i rossoblù di Thiago Motta hanno giocato la solita partita offensiva, ma sono stati sorpresi poco prima dell’intervallo da Payero al 45′. Nella ripresa il Bologna ha alzato il ritmo e, dopo essere rimasto in inferiorità numerica per l’espulsione di Beukema, hanno trovato il pareggio con la rete di Saelemaekers. Nel recupero palo dell’Udinese, che restano ancora in zona retrocessione.