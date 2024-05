Buchanan, i piani dell’Inter sembrano definiti: ecco l’opzione più plausibile

Buchanan ha trovato la sua prima rete con l’Inter in occasione del match vinto a Frosinone 0-5. Anche in questa circostanza l’esterno canadese ha giocato da esterno sinistro. A dimostrazione di come Inzaghi lo veda in quella posizione.

PRIMA VOLTA – Il canadese Tajon Buchanan ha festeggiato il suo battesimo del gol con una pregevole rete quasi da fuori area, con cui ha battuto il portiere del Frosinone Michele Cerofolini, siglando la rete del 3-0 per i nerazzurri. L’auspicio dei tifosi e dello staff tecnico è che esso possa rappresentare il punto di partenza di una svolta del suo percorso in maglia nerazzurra. Il cui “andare a rilento” rappresenta la logica conseguenza del graduale adattamento al mondo del calcio italiano.

Le strategie per il futuro: Buchanan sembra destinato a sinistra

COSA ASPETTARCI – Così come nelle precedenti uscite in maglia Inter, Simone Inzaghi ha scelto di schierare Buchanan nel ruolo di esterno sinistro. Lì dove il canadese può incidere grazie alla sua capacità di rientrare sul destro per tentare il tiro. Non è un caso che il suo gol sia arrivato proprio così. Lo stesso Inzaghi, quando si riferisce al calciatore, ne tratteggia le doti di esterno in grado di sfruttare le sue abilità di dribbling nell’ottica di smarcarsi in maniera efficace per provare a incidere con i suoi colpi di destro da fuori area.