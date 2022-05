Inter-Sampdoria, dubbi per Inzaghi prima della partenza: il programma – SM

Inter-Sampdoria, adesso pranzo e nel pomeriggio allenamento per la squadra allenata da mister Simone Inzaghi, ancora con qualche dubbio di formazione. Di seguito il programma di giornata secondo Sportmediaset.

IL PROGRAMMA – Squadra che sta arrivando in questi minuti ad Appiano Gentile, il pranzo e poi verso le 16:30-17 la rifinitura e resterà in ritiro con Simone Inzaghi che deve risolvere un paio di dubbio come quello della fascia destra tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries con l’italiano favorito. Poi chi in attacco con Lautaro Martinez con Edin Dzeko attualmente favorito, con Joaquin Correa e Alexis Sanchez le alternative.