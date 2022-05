Pioli ci crede: «Scudetto? Ad oggi noi i migliori! Sassuolo tanta qualità»

Pioli in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo, ultimo atto del campionato di Serie A decisivo per lo scudetto, ha elogiato la sua squadra dicendo di essere i migliori e di meritare lo scudetto.

ALLA VIGILIA – Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan, ha parlato così della lotta scudetto e in particolare del campionato disputato finora, sottolineando la forza degli avversari (senza più obiettivi in campionato): «Siamo stati i migliori fino ad oggi, dobbiamo esserlo anche domani. Abbiamo preparato la partita durante una settimana di lavoro, serenità e attenzione come abbiamo sempre fatto. Non conta quello che hai fatto fino a ieri ma conta quello che faremo domani. Credo che la nostra forza sia stata quella di interpretare ogni singola partita con i concetti belli chiari. In ogni partita c’è un avversario diverso. Il Sassuolo è la squadra che ha più qualità sulla trequarti offensiva. Basta anche un pareggio? Abbiamo preparto la partita per giocare sempre da Milan, attenta ed equilibrata questo senz’altro. Io ho sempre dormito bene prima delle partite e poco dopo. Domani mi auguro di dormire poco dopo la partita. Nelle ultime 4-5 partite abbiamo vissuto partite da dentro o fuori e le abbiamo affrontate con questo spirito e serenità. Dichiarazioni del Sassuolo? Competizione giusta, chi gioca contro di noi dà il massimo».