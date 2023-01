Prima Pagina IN Edicola: Milan-Inter, la Supercoppa. Spareggio d’Arabia

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Spareggio d’Arabia. Milan-Inter a Riyad si giocano la Supercoppa: chi perde è nei guai. Giroud e Lautaro ancora di fronte un mese dopo la notte Mondiale. Pioli: «Siamo noi i campioni d’Italia». Inzaghi: «So come si vincono le finali». Collovati: «Io dico Simone».

TUTTOSPORT

Siete ancora super? Milan-Inter a Riad (ore 20) assegna il primo trofeo stagionale: la Supercoppa per dare un calcio ai dubbi.