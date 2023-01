Biasin: «Skriniar, qualsiasi decisione post Supercoppa. Su Brozovic…»

Fabrizio Biasin, in onda a Radio Sportiva, parla della situazione di due giocatori dell’Inter, ovvero Skriniar e Brozovic.

DECISIONE RIMANDATA – Queste le parole di Fabrizio Biasin in merito alla situazione di Milan Skriniar: «Credo che in questo momento la scelta sia quella di rimandare a dopo la Supercoppa, qualunque tipo di annuncio creerebbe distrazioni. Il fatto che tutto sia stato rimandato e che la società sia ancora in attesa, mi fa pensare che la sua decisione sia già arrivata e non sia positiva. Effettivamente nessuno sa se il giocatore abbia già preso una decisione. Il fatto che lui stia temporeggiando cosi tanto fa capire che abbia già un’offerta. Credo scopriremo che sapremo dopo la Supercoppa, la società pretende una risposta in questi giorni».

BROZOVIC IMPRESCINDIBILE – Il giornalista di Libero commenta anche le voci delle ultime ore su un possibile scambio tra Brozovic e Kessiè: «Che all’Inter possa piacere Kessiè è un dato di fatto. Ai dirigenti è sempre piaciuto parecchio. Bisogna però capire le decisioni: Brozovic è uno dei migliori nel suo ruolo. Calhanoglu sta facendo molto bene, intendiamoci. Ma per come la vedo io, Brozovic è un’altra cosa. Si gioca un altro calcio con lui. A volte ci sono dei limiti nella velocità, ma ha una sicurezza nel gestire i palloni invidiabile. Posso capire la necessità di una squadra di guardare al futuro. Prendere uno più giovane, e nel ruolo di regista affidarsi a Calhanoglu e far crescere Asllani. Ma io non rinuncerei mai a uno come Brozovic».