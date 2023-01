Minala: «Kessié-Brozovic? Ci guadagna l’Inter! Affinità con Inzaghi ma…»

Minala ha parlato di Kessié-Brozovic, scambio in vista tra Inter e Barcellona. Poi qualche considerazione sul match di Supercoppa e su Simone Inzaghi

SUPERCOPPA E MERCATO − In collegamento per Sportitalia Mercato, l’ex Lazio e Salernitana Joseph Minala. Il ventiseienne, oggi svincolato, si è concentrato sull’ipotesi scambio tra Inter e Barcellona e sul proprio ex tecnico Inzaghi: «Kessié-Brozovic? Penso che se sarà fatto questo scambio ci guadagnerà l’Inter. Kessié conosce il calcio italiano, la piazza di Milano e inoltre si può inserire nei dettami tattici di Inzaghi, che io conosco bene. Per chi tiferò? Seguirò la partita da spettatore, non tiferò per nessuna delle due. Per i pochi minuti giocati alla Lazio ovviamente non posso dare colpa al mister. Pioli o Inzaghi? Ho avuto più possibilità di stare con Simone, c’è più affinità con lui per il tempo passato insieme».