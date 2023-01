Impallomeni: «Brozovic manca all’Inter. Depay-Correa non lo farei»

Si avvicina la Supercoppa Italiana. Stefano Impallomeni ha analizzato quello che potremmo aspettarci dalla gara tra Inter e Milan. Sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore ha anche commentato le voci sui possibili scambi con il Barcellona.

SUPERCOPPA – Stefano Impallomeni ha analizzato così la Supercoppa Italiana che può aspettarci: «Può succedere di tutto. Dalle ultime uscite il Milan sembrerebbe più in difficoltà, ma c’è un trofeo in palio e la partita è aperta. L’Inter sta meglio nella condizione di alcuni giocatori, mentre i rossoneri hanno la cronica mancanza di alternative, che alla lunga sta pagando».

NIENTE SCAMBIO – Impallomeni ha poi commentato le ultime notizie di mercato che vedrebbero coinvolte Inter e Barcellona: «Brozovic manca tanto, è uno dei registi più forti in Europa. L’Inter paga l’esordio in campionato disastroso e la ritengo la più forte dopo il Napoli. Senza di lui e con Kessié ti garantisci meno manovra ma più forza e gol. Correa-Depay invece non lo farei. Depay non è facilmente gestibile, non lo vedrei a fare la panchina. Vista la forza di Lautaro Martinez, che verrebbe a fare? A fare panchina all’Inter?».