Milan-Inter, occhio a una novità di Pioli! Può cambiare la formazione – Sky

Il Milan può modificare la formazione che sembrava destinata a giocare contro l’Inter alle 20. In vista della Supercoppa Italiana, Sky Sport ipotizza una novità nell’undici di Pioli.

OCCHIO AL CAMBIO – Per Milan-Inter le novità possibili di Stefano Pioli sono due. Peppe Di Stefano, in collegamento da Milano per Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, ne dà una quasi certa: Simon Kjaer e non Pierre Kalulu accanto a Fikayo Tomori. La sorpresa potrebbe essere Junior Messias a destra e non Alexis Saelemaekers, insieme a Brahim Diaz e Rafael Leao dietro Olivier Giroud. Messias e Kjaer per la maggiore esperienza e i centimetri, per contrastare l’Inter che ha giocatori fisici. Al Milan non è piaciuto il gol di Federico Baschirotto, sabato contro il Lecce. Questa la probabile formazione di Pioli per Milan-Inter, secondo Sky Sport: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.