Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 18 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Il nome di Franck Kessié rimane in orbita Inter. Il centrocampista ivoriano, coinvolto nel possibile scambio con Marcelo Brozovic, vuole lasciare Barcellona per avere più spazio e minutaggio. L’ipotesi resta in piedi (vedi articolo). E in casa nerazzurra, l’ex Milan ha uno sponsor che lo apprezza da tempo (vedi articolo). Niente da fare per Memphis Depay, a smentirlo lo stesso Beppe Marotta. L’AD nerazzurro peraltro ha sintetizzato tutte queste voci di mercato come fake news (vedi articolo). L’olandese è ad un passo da un altro club di Liga (vedi articolo).

Calciomercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − Il tempo per Milan Skriniar sta per scadere. L’Inter aspetta una decisione dopo la Supercoppa Italiana contro il Milan (vedi articolo). Occhio anche alla situazione di Edin Dzeko. Il bosniaco vuole rinnovare ma il club chiede cifre al ribasso (vedi articolo).

USCITE UFFICIALIZZATE − Alessandro CIARDI (C, andato via a parametro al Salisburgo). Alessandro SILVESTRO (D, in prestito all’Aquila Montevarchi)