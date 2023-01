Inter, casi da risolvere. Skriniar, senza novità sensazioni negative – Sky

L’Inter non lavora solamente sul campo, la Supercoppa Italiana non è l’unico pensiero da tenere in considerazione adesso. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato dei casi Milan Skriniar e Romelu Lukaku.

CASI – L’Inter ha diversi casi da risolvere in casa propria. Ci sono dei contratti in scadenza e dei prestiti da ridiscutere. Luca Marchetti dagli studi di Sky Sport ha dato aggiornamenti sulle situazioni di Milan Skriniar e Romelu Lukaku: «Il fatto che non ci siano novità ci comporta di andare su un discorso di separazione. Già oggi Milan Skriniar può firmare con un’altra squadra. Su Lukaku la chiave è esattamente quella che ha detto Simone Inzaghi: i problemi fisici. L’allenatore non lo ha mai avuto a sua completa disposizione. La volontà di Lukaku è di rimanere all’Inter, se questo problema è in via di risoluzione allora si discuterà e si ragionerà sicuramente. Io credo che bisogna aspettare ora».