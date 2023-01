Breda: «Inter, domani quasi formazione tipo. Il Milan invece ha un’assenza importante»

Breda commenta le probabili formazioni di Inter e Milan nella sfida di Supercoppa Italiana di domani sera. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore e allenatore in collegamento su Sportitalia.

LA DIFFERENZA – Roberto Breda dice la sua sui probabili undici di Inter e Milan che scenderanno in campo domani nella sfida di Supercoppa Italiana. Così l’allenatore nel corso del suo intervento su Sportitalia: «Il mio pensiero su Milan-Inter? Sono due squadre che vogliono portare a casa qualcosa in un momento in cui non stanno al massimo. La formazione nerazzurra di domani è quasi quella tipo, a parte Romelu Lukaku (vedi articolo).È una squadra che, da una parte, sta dando prestazioni importanti come quella contro il Napoli e, dall’altra, più difficili come con il Verona. Ancora non ha trovato la quadra però rimane una buona squadra. La differenza nel Milan la faceva il portiere, perché lo utilizzava anche in impostazione. Senza Mike Maignan sarà difficile».