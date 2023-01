Dzeko, l’Inter intenzionata a prolungare ma a cifre più basse. Un rischio – SI

Dzeko, contratto con l’Inter da rinnovare. Su Sportitalia Mercato Longari fa il punto della situazione sulle offerte del club nerazzurro e le richieste del giocatore.

RILANCIO – Tra i tanti calciatori in scadenza dell’Inter c’è anche Edin Dzeko (vedi articolo). Secondo quanto riporta Gianluigi Longari, nello studio di Sportitalia, l’intenzione del club nerazzurro sarebbe quella di rinnovare il contratto ma a cifre ridotte rispetto alle attuali. 11 milioni di euro lordi a stagione, infatti, sarebbero esagerati per un attaccante della sua età. Il problema si presenta, però, dal momento in cui le prestazioni del bosniaco risultano essere ancora all’altezza, se non superiori, delle aspettative dell’Inter. È possibile, dunque, che gli agenti di Dzeko rilancino sulle cifre proposte dagli interisti. Secondo il giornalista le parti interessate non sarebbero ancora arrivate a un accordo sulla situazione che, altrimenti, si sarebbe già chiusa.