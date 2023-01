Kessié all’Inter? Uno sponsor da tempo per provare a prenderlo – Sky

Si parla tanto di Kessié come possibile innesto per l’Inter, in uno scambio con Brozovic. Dopo aver aggiornato su cosa può accadere col Barcellona (vedi articolo), Di Marzio segnala chi sia lo sponsor per l’ivoriano.

LA PREFERENZA – Per Franck Kessié c’è chi vorrebbe portarlo all’Inter non da oggi. Lo afferma Gianluca Di Marzio, in chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport: «È un vecchio pallino dell’Inter e di Piero Ausilio». È quindi il direttore sportivo a gradire la possibilità di riportare in Serie A l’ivoriano già visto con le maglie di Atalanta e Milan (oltre al Cesena in Serie B). Per Kessié prosegue la possibilità di uno scambio con Marcelo Brozovic.