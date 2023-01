Milan-Inter, Inzaghi ha scelto l’attacco per Riyad! Preferenza a destra – SM

È arrivato il giorno di Milan-Inter, la Supercoppa Italiana che assegna il primo trofeo della stagione 2022-2023. Sport Mediaset dà per fatte le scelte di formazione per Inzaghi.

IN CAMPO CON LE CERTEZZE – Simone Inzaghi si affida ai migliori per condizione in Milan-Inter. A poco meno di venti ore dal derby valido per la Supercoppa Italiana l’allenatore ha scelto la coppia d’attacco: Edin Dzeko e Lautaro Martinez. È quanto afferma Alessio Conti, inviato da Riyad per Sport Mediaset, nonostante Romelu Lukaku abbia svolto parte dell’allenamento di rifinitura in gruppo. Da Simone Inzaghi anche un’altra preferenza, quella nei confronti di Matteo Darmian rispetto a Denzel Dumfries.