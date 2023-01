Depay, Inter nemmeno nei pensieri! Solo Atletico Madrid, con un ostacolo

Depay è stato accostato all’Inter nell’ambito di un possibile scambio con Correa, poi smentito anche da Marotta (vedi articolo). Fabrizio Romano fa il punto sull’olandese che non desidera altro che l’Atletico Madrid. Di seguito le ultime

FUTURO SCRITTO – “Memphis Depay non ha dubbi, è entusiasta di passare all’Atletico Madrid sin dall’inizio della trattativa. I termini personali non saranno un problema. Il punto chiave di questo accordo riguarda ancora Barcellona e Atletico: non è facile trovare una soluzione ma i colloqui sono ancora in corso”, così Fabrizio Romano sul futuro dell’olandese. L’Inter non è nemmeno nei suoi pensieri.