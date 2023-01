Brozovic non vuole lasciare l’Inter! Ma scambio con Kessié sempre in piedi – Sky

Brozovic non sembra essere molto propenso a lasciare l’Inter, dopo le voci di passaggio al Barcellona con Kessié a fare il percorso opposto. Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, torna sull’ipotesi di scambio di cui si parla tanto dalla scorsa settimana.

LA SITUAZIONE – Gianluca Di Marzio aggiorna dopo che negli ultimi giorni si è ravvivato il mercato dell’Inter: «La ricostruzione è che i due club da qualche giorno, dando merito ai colleghi spagnoli che hanno scoperto questi colloqui, stanno parlando. L’idea è più concreta rispetto a quella fra Joaquin Correa e Memphis Depay, che vuole andare all’Atlético Madrid. La farebbero quest’operazione, è lì sul tavolo. Cosa manca? Che il Barcellona dica a Franck Kessié che non rientra più nei piani, in modo che Kessié valuti l’Inter. La stessa cosa deve farla l’Inter con Marcelo Brozovic, che non credo abbia molta voglia di andarsene da Milano. Al momento Brozovic non ha espresso nessun pensiero, non è stato preallertato il suo entourage. Anzi: a volte si parla coi giocatori e la cosa non va avanti. Ma i due club ne stanno parlando».