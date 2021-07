Prima Pagina IN Edicola: Inter, braccio di ferro per Lautaro Martinez

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

C’è da stare Allegri. Ha subito riportato la Juventus in prima fila. Aspettando il rientro di Cristiano Ronaldo. I bianconeri favoriti anche nelle quote dei bookmakers davanti all’Inter. Con Mourinho e Spalletti lo spettacolo sarà garantito.

TUTTOSPORT

Grana Lautaro Martinez, braccio di ferro sul rinnovo.