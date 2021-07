FOTO – Lautaro Martinez si trasforma in… produttore di vino! «In arrivo»

Lautaro Martinez è in vacanza in Argentina, dopo aver vinto la Copa América sabato notte. L’attaccante dell’Inter non si dedica solo al calcio: ha deciso di produrre un vino.

NUOVA ATTIVITÀ – Lautaro Martinez pensa anche a fare qualcosa fuori dal campo. L’attaccante dell’Inter si trova in Argentina, dove sta passando le vacanze dopo la lunga stagione e la vittoria della Copa América. In una foto apparsa sul suo account Instagram mostra la sua nuova operazione: produrre vino. “In arrivo. Prossimamente il nostro vino”, il messaggio pubblicato da Mendoza (città argentina famosa proprio per le sue tante cantine vinicole) con una foto che lo ritrae assieme alla compagna Agustina Gandolfo.

